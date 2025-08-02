بيتر فيليبس يعلن خطوبته على هارييت سبيرلينغ وسط ترحيب ملكي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 أغسطس 2025 11:10 صباحاً - أعلن بيتر فيليبس، النجل الأكبر للأميرة آن وحفيد الملكة إليزابيث الراحلة، رسميًا خطوبته على الكاتبة والممرضة البريطانية هارييت سبيرلينغ، بعد علاقة استمرت لأكثر من عام.

وأكد الثنائي نبأ الخطوبة في بيان مشترك، وسط تقارير تشير إلى أن الملك تشارلز، عم بيتر، وولي العهد الأمير ويليام، قد تم إبلاغهما بالأمر، وأعربا عن سعادتهما الكبيرة بهذا الخبر السار.

دعم ملكي وترحيب عائلي

بحسب البيان، تم إبلاغ العائلتين بالخطوبة في وقت واحد، وقد أعرب الجانبان عن فرحتهما الغامرة بهذه الخطوة الجديدة في حياة بيتر وهارييت.

كما أُحيط كل من جلالة الملك تشارلز والملكة كاميلا، والأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت، علنًا بخبر الخطوبة، ورحبوا به بكل حفاوة.



ظهور علني وترحيب ملكي

ظهر بيتر وهارييت علنًا لأول مرة كثنائي في مايو 2024 خلال بطولة "بادمينتون هورس ترايلز" في مقاطعة جلوسيسترشير، حيث التقطت عدسات المصورين صورًا لهما وهما يسيران معًا وسط حضور ملكي، ممسكين بأيدي بعضهما البعض، في إشارة مبكرة إلى طبيعة العلاقة الجادة بينهما.

وفي يونيو 2025، ظهرت هارييت إلى جانب بيتر خلال موكب العائلة المالكة في سباقات "رويال أسكوت"، أحد أبرز المناسبات الاجتماعية في الأجندة الملكية البريطانية، مما دلّ على عمق العلاقة وتقبلها ضمن الدائرة الداخلية للعائلة الملكية.

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صورة رومانسية في ويمبلدون

في أحدث ظهور لهما، شوهد بيتر وهارييت يجلسان في المقصورة الملكية في ملعب "سنتر كورت" خلال بطولة ويمبلدون 2025، يوم 9 يوليو، لمتابعة مباراة التنس بين الروسية ميرا أندريفا والسويسرية بليندا بنشيتش. وقد بدت عليهما علامات الانسجام، ما أثار إعجاب الحضور والمصورين على حد سواء.

خلفيات عائلية وزواج سابق

بيتر فيليبس (47 عامًا) كان متزوجًا سابقًا من أوتوم كيلي لمدة 12 عامًا قبل طلاقهما في عام 2020، وله منها ابنتان: سافانا (14 عامًا) وآيلا (13 عامًا). من جهتها، كانت هارييت (45 عامًا) متزوجة سابقًا من مدرب لياقة بدنية، ولها ابنة تدعى جورجيا تبلغ من العمر 13 عامًا.

تشير التقارير إلى أن الثنائي حافظا منذ بداية علاقتهما على أجواء عائلية مستقرة، حيث شوهد الأطفال من كلا الجانبين يشاركون في أنشطة مشتركة.

تفاصيل الخطوبة وخاتم الألماس

بحسب مجلة "People"، فإن خاتم الخطوبة الذي قدمه بيتر لهارييت مصنوع من ثلاث ماسات وتقدر قيمته بنحو 10,000 جنيه إسترليني.

زفاف منتظر بدون قيود بروتوكولية

رغم زواجهما السابق، يرى الخبراء أن زفاف بيتر وهارييت سيكون حفلًا كاملاً دون قيود، على عكس ما واجهه الملك تشارلز والملكة كاميلا في عام 2005. يقول غرانت هارولد، كبير الخدم السابق في القصر الملكي: "نحن في أزمنة مختلفة. رغم أنهما مطلقان، لا أظن أن الزفاف سيكون منخفض المستوى، بل سيكون زفافًا أبيضًا كاملاً حسب اختيارهما."

ويُرجح أن والد بيتر، الكابتن مارك فيليبس، سيحضر الحفل كما فعل في زفاف ابنه الأول عام 2008، حيث شارك آنذاك في صور العائلة الرسمية رغم انفصاله عن الأميرة آن.

هل سيُدعى الأمير هاري؟

تشير تقارير إعلامية إلى أن الأمير هاري، الذي حضر زفاف بيتر الأول وكان مقربًا منه، قد يكون من ضمن المدعوين. علاقته مع بيتر وزارا تيندال – شقيقته – بقيت قوية، ورُصدت مشاركات مشتركة في مناسبات عائلية سابقة، كما أنهم يتواصلون عبر مجموعة "واتساب" عائلية، وفق ما كشفه مايك تيندال، زوج زارا.

تكريم محتمل للملكة الراحلة

يُرجّح أن يتضمن حفل الزفاف المرتقب تكريمًا خاصًا للملكة إليزابيث الثانية، التي كانت تُعرف بقربها الشديد من حفيدها بيتر، وكان أول أحفادها الذين تزوجوا عام 2008. وبحسب المراقبين، فإن مكانة الراحلة داخل العائلة قد تنعكس على تصميم الزفاف ومراسمه.

ما زال موعد الزفاف مجهولًا

حتى الآن، لم يُعلَن عن موعد أو مكان الزفاف، لكن من المتوقع أن يُقام في أجواء تجمع بين الطابع الملكي والخصوصية الشخصية للثنائي، مع حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

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