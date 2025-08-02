بالصّور- نجمة “شراب التوت” سيلا تورك أوغلو توافق على عرض الزّواج في ميلانو

في لحظة رومنسيّة خاصّة، وافقت الممثّلة التّركيّة سيلا تورك أوغلو على عرض الزّواج الّذي قدّمه لها حبيبها آتا أييلديز خلال رحلة لهما في مدينة ميلانو الإيطاليّة، حيث قالت “نعم” وسط أجواء حالمة خطفت قلوب جمهورها.

الخبر السّعيد جاء متزامنًا مع إنجاز عالميّ جديد للممثّلة الشّابّة، إذ نالت لقب “أجمل امرأة على قيد الحياة لعام ٢٠٢٥”، وفق تصنيف مجلّة Netizens Choice، في تتويج هو الثّالث لها بهذا اللقب منذ انطلاقتها الفنّيّة، ما يعكس جماهيريّتها المتصاعدة وتأثيرها الواسع على السّاحة الدّوليّة.

وقد جاء هذا التّتويج بعد حملة تصويت دوليّة استمرّت أربعة أشهر، شارك فيها الملايين من المعجبين حول العالم عبر المنصّات الإلكترونيّة وتطبيقات التّصويت، في واحدة من أكثر النّسخ تنافسًا في تاريخ التّصنيف.

مسيرة متألّقة ونجوميّة عالميّة

اشتهرت سيلا تورك أوغلو بدور دوغا في المسلسل التّركيّ الشّهير “شراب التّوت البرّيّ”، وهو الدّور الّذي شكّل محطّة فارقة في مسيرتها، ورسّخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدّراما التّركية الشّابة.

ولا تقتصر جاذبيّة سيلا على الشّاشة فحسب، بل تتجاوزها إلى حضورها الآسر وجمالها الطّبيعيّ، ما جعلها محبوبة في أوساط جماهيريّة تمتدّ إلى ما وراء حدود تركيا، وأكسبها قاعدة معجبين دوليّة قويّة.