الاقتصاد

صعد 54.50 دولار.. ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع الأسهم عالميا

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن في ظل تراجع أسعار الأسهم على مستوى العالم اليوم.
وارتفع سعر الذهب بمقدار 54.50 دولار ما نسبته 1.65% ليصل إلى 3347.70 دولار للأوقية، لينهي الأسبوع بارتفاع قدره 12.10 دولار بنسبة 0.36% فقط مقارنة بختام الأسبوع الماضي.
ارتفاع أسعار الذهب - اليوم
ارتفاع أسعار الذهب (متداولة)

وزاد سعر الفضة بنسبة 0.64% ما يعادل 23.50 سنتًا، مسجلاً 36.787 دولار للأوقية، لينهي الأسبوع بتراجع قدره 1.4030 دولار بنسبة 3.67% عن الأسبوع الماضي.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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