صعد 54.50 دولار.. ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع الأسهم عالميا

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن في ظل تراجع أسعار الأسهم على مستوى العالم اليوم.وارتفع سعر الذهب بمقدار 54.50 دولار ما نسبته 1.65% ليصل إلى 3347.70 دولار للأوقية، لينهي الأسبوع بارتفاع قدره 12.10 دولار بنسبة 0.36% فقط مقارنة بختام الأسبوع الماضي.وزاد سعر الفضة بنسبة 0.64% ما يعادل 23.50 سنتًا، مسجلاً 36.787 دولار للأوقية، لينهي الأسبوع بتراجع قدره 1.4030 دولار بنسبة 3.67% عن الأسبوع الماضي.