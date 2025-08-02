شكرا لمتابعة خبر عن رومي القحطاني تشعل مواقع التواصل بصورة ترامب وتفاعلها مع أنغام الخاين الكداب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت رومي القحطاني، ملكة جمال المملكة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تضع صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كغلاف لجوالها.

وظهرت القحطاني في المقطع، الذي شاركته عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، وهي تتفاعل على أنغام أغنية “الخاين الكداب” للفنان عبد المجيد عبد الله، حيث بدت في حالة انسجام تام، ما جعلها تردد كلمات الأغنية بحماس .

وأثار الجمع بين الأغنية وصورة ترامب تساؤلات المتابعين، إذ رأى البعض أن المقطع عفوي ولا يحمل أي دلالات، بينما اعتبر آخرون أنه قد يعبر عن إعجاب شخصي بترامب دفعها لوضع صورته على هاتفها.

ودائمًا ما تثير رومي القحطاني الاهتمام بإطلالاتها التي تحرص من خلالها على إبراز جمالها وأنوثتها، سواء عبر الأزياء التراثية التي تعكس أصالة الهوية السعودية، أو من خلال الإطلالات العصرية التي تجمع بين النعومة والأناقة.