أخبار من السعودية.. أمطار متباينة ورياح شديدة السرعة.. "الأرصاد" ينبه من طقس منطقتين

أمطار متباينة

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 01:45 مساءً كتب شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية.وبين أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والعقيق, والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.ونبّه المركز أيضًا من أمطار متوسطة على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على محافظات القطاع التهامي المخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها, وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.كما نبَّه مركز الأرصاد، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظة خباش، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.وأصدر تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة على المحافظات الشمالية بمنطقة نجران، "بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة".وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.