قوى الأمن: تدابير سير على الطريق البحري في ضبية غدًا بمناسبة إقامة بطولة لبنان للدراجات الهوائية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "اعتبارًا من السّاعة 7:30 ولغاية السّاعة 10:30 من تاريخ 2025-08-03، سيقيم الاتّحاد اللّبناني للدرّاجات بطولة لبنان للدرّاجات الهوائيّة لذوي الاحتياجات الخاصّة، وذلك على الطّريق البحري في منطقة مارينا- ضبيّة، بين مسبح "غولدن بيتش" وثكنة اللّواء الشّهيد وسام الحسن".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "سيتمّ إقفال المسلك المذكور طيلة فترة السّباق"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".