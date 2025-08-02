اليابان تشهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق في يوليو

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 12:32 مساءً كتب شريف احمد - سجلت اليابان في شهر يوليو الماضي أعلى درجة حرارة على الإطلاق لمثل هذا الشهر منذ العام 1898، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، في ظل موجات حر شديدة مدفوعة بتغير المناخ في مختلف أنحاء العالم.

وأكّدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هذا العام هو الثالث على التوالي الذي يُسجل فيه الأرخبيل أعلى معدل درجة حرارة لشهر يوليو.



وأوضحت الوكالة "أن درجات الحرارة في البلاد كانت أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 2.89 درجة مئوية"، أي أكثر من الرقم القياسي المسجل في يوليو 2024 والبالغ 2.16 درجة مئوية.

وينبه خبراء الأرصاد اليابانيون إلى عدم وجود علاقة مباشرة بين الظواهر الجوية المذكورة (كارتفاع درجات الحرارة في فترة معينة) والتغير المناخي طويل الأمد، لكنهم يشيرون إلى أن الاحترار العالمي يزيد من حدة الظواهر الجوية غير المتوقعة في السنوات الأخيرة.

الرقم القياسي للحرارة