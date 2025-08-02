أخبار من السعودية.. متقاعد عاد للعمل.. كيف يخضع مجددًا لنظام التأمينات الاجتماعية؟

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خدمات المنصة التوعوية

التحقق من كونك مشمول بتعديلات الأنظمة الحالية أو بنظام التأمينات الجديد.

التعرف على تفاصيل تعديل سن التقاعد والمدة اللازمة للتقاعد المبكر.

معرفة سن التقاعد النظامي والمدة اللازمة للتقاعد المبكر.

الاطلاع على مدد الاشتراك والأجور المسجلة والمعاش التقاعدي المتوقع.

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 11:46 صباحاً كتب شريف احمد - يعود بعض مستفيدي التأمينات الاجتماعية من المعاشات إلى عمل لعمل خاضع للنظام بناءً على أحكام النظام الجديد قبل بلوغهم سن الـ 65، فكيف يتعامل معه نظام التأمينات الجديد؟وبحسب دليل الأسئلة الشائعة للتأمينات الاجتماعية، إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يزيد عن 100% من متوسط الأجور والرواتب لجميع المشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل 50% من معاشهوإذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن 50% من متوسط الأجور والرواتب لجميع المشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية ولا يصل إلى 100% من ذلك المتوسط يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل 75% من معاشهوإذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يقل عن 50% من متوسط الأجور والرواتب لجميع المشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وكامل المعاش.يمكن من خلالها الاستفادة من الخدمات التالية: