هاشم عن "تفوّق طلاب الجنوب بالامتحانات الرسمية": هي إرادة الحياة والتمسك بالأرض رغم العدوان

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب ​قاسم هاشم​، أنّه "أن يتفوّق أبناء الجنوب وينالوا المراتب الأولى في الامتحانات الرسمية، فهي إرادة حبّ الحياة والتمسّك بالأرض رغم المعاناة والظّلم والعدوان الّذي تعرّضت له بلداتهم وقراهم".

وأشار في تصريح، إلى أنّهم "تصدّوا للعدوان وهمجيّته بكل ما يملكون من وسائل، وما نالوه اليوم من نتائج التزام بقضايا وطنهم ودفاعًا عنه، في مواجهة مشروع تحويل أرض المناطق الحدوديّة إلى مناطق منزوعة الحياة"، مؤكّدًا أنّ "وطنًا شبابه بهذه العزيمة والقدرات، لا بدّ أن ينتصر، ويبقى وطن عزّة وكرامة. هنيئًا لأبناء الجنوب على الأمثولة الّتي قدّموها لوطنهم".