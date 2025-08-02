الامارات | البرتغالي هيليو سوزا مدرباً جديداً لمنتخب الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، التعاقد مع المدرب البرتغالي هيليو دي سوزا لقيادة منتخب الكويت الوطني الأول لمدة عامين.

وذكر الاتحاد الكويتي للعبة، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «البرتغالي هيليو سوزا مدرباً لمنتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم. مرحباً بك في الكويت»، وذلك دون الكشف عن التفاصيل المالية ومدة التعاقد.

وسبق لسوزا (55 عاماً)، الذي يتولى المسؤولية خلفاً للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، أن قاد منتخب البحرين نحو التتويج بأول ألقابها في بطولة كأس الخليج عام 2019 وبطولة غرب آسيا في العام نفسه.