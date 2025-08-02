رابح صقر يتعرض لوعكة صحية خلال حفله بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:



تعرض المطرب رابح صقر، لوعكة صحية خلال احيائه حفلا ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي أُقيم على مسرح أبوبكر سالم في الرياض.



وانسحب رابح صقر من الحفل بسبب شعوره بالتعب، ليعتذر للجمهور، قائلا: "ما راح أقدر أكمل، تعبان، اعذروني".



وكشفت صفحة "روتانا" على إنستجرام، تطورات حالة رابح صقر الصحية، مؤكدة أن الفنان بخير وأن ما حدث كان نتيجة تعرضه لنزلة برد خفيفة بسبب تغير الأجواء في المسرح، وأنهى الحفل بعد أداء الجزء الأكبر من فقراته حفاظًا على صحته، وحالته الصحية حاليا مستقرة ولا تدعو للقلق.