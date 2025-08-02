الخليج 365 يكشف تفاصيل مفاوضات بيراميدز لضم زيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

كشف مصدر في بيراميدز، تفاصيل مفاوضات النادي مع مصطفى "زيكو" لاعب خط وسط نادي زد، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نادي بيراميدز تواصل مع مسؤولي زد، لبحث إمكانية التعاقد مع مصطفى زيكو.

وأضاف: "حتى الآن زد رفض بيع اللاعب إلى بيراميدز، ولكن المفاوضات لم تنتهي، وفي حال إتمام الصفقة ستكون مقابل مبلغ مالي ولاعبين من صفوف بيراميدز.

وخلص زيكو 24 مباراة رفقة زد خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 آخرين.

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