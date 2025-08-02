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الامارات | «سلة الشارقة» تدشّن الإعداد للموسم الجديد اليوم

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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  • الامارات | «سلة الشارقة» تدشّن الإعداد للموسم الجديد اليوم 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشّن بطل دوري كرة السلة للموسم الماضي، فريق الشارقة، عصر اليوم، مراحل إعداده للموسم الجديد، تحت قيادة المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم.

وقال عبدالحميد إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»، إن: «الفريق بدأ قبل أسبوعين مراحل الفحص الطبي، والتجهيز البدني، قبل أن ندشن اليوم على صالة النادي أولى مراحل الإعداد الفعلي لموسمنا الجديد الذي يستهل منتصف سبتمبر المقبل».

وأضاف: «سنركز خلال الأسبوعين المقبلين بشكل متوازٍ على الإعدادين البدني والفني بعد فترة توقف طويلة، وانتظار التحاق اللاعبين الدوليين، في ظل المشاركة الحالية للمنتخب الوطني في البطولة العربية للمنتخبات في البحرين».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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