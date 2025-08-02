وزير الطاقة السوري: خط النقل الإقليمي للغاز الذي يربطنا بتركيا يشكل خطوة استراتيجية على طريق تعزيز أمن طاقتنا

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، في حديث لوكالة "سانا" السورية، أن "تدشين خط النقل الإقليمي للغاز الذي يربط سوريا بأذربيجان مروراً بالأراضي التركية، يشكل خطوة استراتيجية على طريق تعزيز ​أمن الطاقة​ في سوريا".

ولفت البشير، الى أن "خط النقل الإقليمي للغاز الذي يربط سوريا بتركيا سيمكن من توريد ستة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً".

وكانت قد أعلنت وكالة "الأناضول" التركية، عن "بدء أول تدفق للغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا".