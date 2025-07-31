الاقتصاد

أرباح ضخمة لميتا ومايكروسوفت.. الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

  • أرباح ضخمة لميتا ومايكروسوفت.. الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع 1/2
  • أرباح ضخمة لميتا ومايكروسوفت.. الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع 2/2

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 07:41 مساءً كتب شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم، مدعومة بالأرباح الضخمة لشركتي ميتا ومايكروسوفت.
وسجّل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بمقدار (204.5) نقاط، أي بنسبة (0.46%)، ليصل إلى (44,665.82) نقطة.

الأسهم الأمريكية

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار (64.1) نقطة، أي (1.01%) إلى (6,427.02) نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع (327.8) نقطة، أي (1.55%)، ليصل إلى (21,457.48) نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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