أخبار من السعودية.. "وقاء" يطلع على أفضل الممارسات لتطوير قطاع الدواجن في السعودية

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الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 07:41 مساءً كتب شريف احمد - شارك عدد من المتخصصين في الصحة الحيوانية بالمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في ورشة عمل تدريبية أقامها مركز "فيزافيت" البحثي بكلية الطب البيطري في جامعة كمبلوتنسي في العاصمة الإسبانية مدريد.
وذلك بهدف التعرف على أحدث إجراءات الأمن الحيوي المطبقة في صناعة الدواجن في الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع تنفيذ وتطوير إجراءات الأمن الحيوي في مشاريع الثروة الحيوانية في السعودية.
كما تضمنت الورشة عددًا من المحاضرات والزيارات الميدانية للاستفادة من الخبرات الأوروبية في وضع خطط الأمن الحيوي وإدارتها وتطبيقها عمليًا في مشاريع الدواجن للحماية من خطر انتشار الأمراض المعدية والأوبئة طبقًا للنظام الأوروبي.
وتُعدّ المملكة من الدول الرائدة في مجال صناعة الدواجن، حيث يواصل المركز التطوير والتحديث المستمر لمنظومة الأمن الحيوي في هذا المجال الغذائي المهم.
وذلك بهدف التعرف على أحدث إجراءات الأمن الحيوي المطبقة في صناعة الدواجن في الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروع تنفيذ وتطوير إجراءات الأمن الحيوي في مشاريع الثروة الحيوانية في السعودية.
إجراءات الأمن الحيويواستعرضت الورشة أفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق وتطوير إجراءات الأمن الحيوي، ونقل المعرفة الذي يُعد من أسس تطوير منظومة الأمن الحيوي.
كما تضمنت الورشة عددًا من المحاضرات والزيارات الميدانية للاستفادة من الخبرات الأوروبية في وضع خطط الأمن الحيوي وإدارتها وتطبيقها عمليًا في مشاريع الدواجن للحماية من خطر انتشار الأمراض المعدية والأوبئة طبقًا للنظام الأوروبي.
صناعة الدواجن في السعوديةويأتي هذا تمهيدًا لنقل هذه المهارات وتطبيقها في المملكة سعيًا لتعزيز استدامة الأمن الغذائي.
وتُعدّ المملكة من الدول الرائدة في مجال صناعة الدواجن، حيث يواصل المركز التطوير والتحديث المستمر لمنظومة الأمن الحيوي في هذا المجال الغذائي المهم.