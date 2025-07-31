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قصة رجل أعمال خسر 2.7 مليون ريال فأصبح حارس أمن .. فيديو

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قصة رجل أعمال خسر 2.7 مليون ريال فأصبح حارس أمن .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى حارس أمن يدعى “أبو علي ” كيف تحولت حياته من الثراء إلى الفقر فأصبح حارس أمن ويشغل وظائف أخرى ليعينه على مصاريف المعيشة.

وقال الحارس، خلال حديثه مع الإعلامي مهند الفيصل، إنه جمع من عمله 2.7 مليون ريال بالحلال لكنه خسرها في مشروع مع أحد أقاربه.

ولفت إلى أنه بدأ من الصفر مجددا، لافتا إلى أنه أصبح الآن يعمل كحارس أمن وفي 3 وظائف أخرى براتب 11 ألف، مؤكدا أنه يشعر بالرضاء على قضاء الله عز وجل.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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