النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين مخاطر الإمدادات

تراجع النفط

أخبار متعلقة خلال أسبوع.. ارتفاع في مخزون النفط الأمريكي وتراجع البنزين ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 20 يونيو

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 07:41 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم، مع تقييم المستثمرين مخاطر الإمدادات الناجمة عن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوصل سريعًا إلى نهاية للحرب في أوكرانيا، من خلال فرض المزيد من الرسوم الجمركية، بينما أثر ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية على الأسعار.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي من المقرر أن ينتهي أجلها اليوم، (61) سنتًا ما يعادل (0.83%) مسجلًا (72.63) دولارًا للبرميل.وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر (68) سنتًا ما يعادل (0.97%) مسجلًا (69.32) دولارًا للبرميل، وسجل الخامان القياسيان ارتفاعًا (1%) أمس الأربعاء.