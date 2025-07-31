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بينهم عائلات بأكملها.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 60,249

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واس - غزة 0 تبليغ

  • بينهم عائلات بأكملها.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 60,249 1/3
  • بينهم عائلات بأكملها.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 60,249 2/3
  • بينهم عائلات بأكملها.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 60,249 3/3

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 07:41 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023، إلى (60,249) شهيدًا و(147,089) مصابًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.
في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول (111) شهيدًا و(820) مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ (24) الماضية، مشيرةً إلى ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى (159) بينهم (90) طفلًا.
قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة - أ ف ب
قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة - أرشيفية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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