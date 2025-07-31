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أخبار من السعودية.. الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة مثارة على منطقة الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة مثارة على منطقة الرياض

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 01:40 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأتربة مثارة على منطقة الرياض اليوم الخميس.
تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على السليل ووادي الدواسر والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض ورماح.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 –48) درجة مئوية.

أتربة مثارة

وتشهد السليل ووادي الدواسر أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدم في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الخميس.
تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
يشمل التنبيه حفر الباطن و الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.

وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.

ويشمل التنبيه: الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدم في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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