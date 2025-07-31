أخبار من السعودية.. الأماكن والمواعيد.. موجة حارة وأتربة مثارة على منطقة الرياض

أتربة مثارة

طقس المنطقة الشرقية

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 01:40 صباحاً كتب شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأتربة مثارة على منطقة الرياض اليوم الخميس.تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء، على السليل ووادي الدواسر والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض ورماح.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (47 –48) درجة مئوية.وتشهد السليل ووادي الدواسر أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدم في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة حارة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية اليوم الخميس.تبدأ الموجة الحارة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.يشمل التنبيه حفر الباطن و الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع درجات الحرارة من (49 – 50) درجة مئوية.

وتشهد أجزاء من الشرقية أتربة مثارة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساء.

ويشمل التنبيه: الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتن والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورةوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدم في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.