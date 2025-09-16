شكرا لقرائتكم خبر «ملم» يطلق الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «ملم» إطلاق الموسم الرابع من جائزة «المستثمر الذكي الخليجي» التي تهدف إلى تشجيع المبدعين من مواطني ومقيمي دول المجلس على إنتاج محتوى إبداعي يسهم في نشر وتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية، ويواكب تطلعات المجتمعات الخليجية نحو تنمية الوعي المالي.

وتستقبل اللجنة المنظمة للجائزة مشاركات المتنافسين ابتداء من سبتمبر وحتى نهاية فبراير 2026م، على أن يحدد لاحقا موعد الإعلان عن الفائزين.

وتشمل الجائزة 4 مسارات رئيسة هي: الفيديو، والرسم، والتصوير، والكتابة، بما يمنح الأفراد وطلاب الجامعات والمدارس الفرصة لابتكار أعمال نوعية تسلط الضوء على مفاهيم الاستثمار والتعاملات المالية بأسلوب إبداعي مؤثر.

ويتيح الموسم الرابع المشاركة للأفراد أو المجموعات (حتى 4 أشخاص في مسار الفيديو)، مع الالتزام بالشروط العامة للجائزة، والشروط الفنية لكل مسار.

ويأتي إطلاق هذا الموسم استمرارا للنجاحات التي حققتها الجائزة في مواسمها السابقة، والتي شهدت تفاعلا واسعا ومشاركات نوعية من مختلف الفئات، وأسهمت في إبراز مواهب شابة وقدرات إبداعية واعدة في المنطقة.

وأكد برنامج «ملم» أن المشاركات الفائزة ستحصل على جوائز مالية مجزية، تقديرا لإسهاماتها في نشر الثقافة المالية بأسلوب مبتكر، إذ تجاوزت قيمة إجمالي الجوائز للموسم الرابع 1.5 مليون ريال سعودي، فيما سيتم استقبال طلبات التسجيل وتقديم المشاركات ابتداء من (1 سبتمبر 2025م وحتى 28 فبراير 2026م)، وذلك عبر صفحة الجائزة في موقع ملم الالكتروني.

وتعد «جائزة المستثمر الذكي الخليجي» إحدى المبادرات النوعية لبرنامج «ملم» لتعزيز الوعي المالي، وتحفيز الأجيال على الاستثمار في الأفكار الإبداعية، وترسيخ القيم الإيجابية في التعامل مع الموارد المالية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.