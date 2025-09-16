شكرا لقرائتكم خبر جمعية الكشافة السعودية تقيم ورشة عمل بعنوان «رسل السلام» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت جمعية الكشافه السعودية ورشة عمل بعنوان «رسل السلام»، بالتعاون مع المنظمة العالمية للكشافة، وذلك بمقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، بحضور الأمير غيوم جان جوزيف ماري، ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الكبرى، عضو مجلس إدارة صندوق التمويل الكشفي العالمي، والمشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، عضو منظمة الكشافة العالمية ونائبة وزير التعليم الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، وعدد من المسؤولين.

وتناولت الورشة مبادرات شبابية عالمية؛ تهدف إلى تعزيز قيم الحوار والتعايش والسلام بين الشعوب، إضافة إلى دور الكشَافة في بناء جسور التواصل الإنساني، وغرس روح التطوع.

بعد ذلك، قام ولي عهد لكسمبورغ بجولة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، اطلع خلالها على أبرز أقسامها ومقتنياتها المعرفية والثقافية، والوثائق التاريخية، وما تقدمه من برامج ومشاريع لخدمة الباحثين، ودعم التراث، وتعزيز الشراكات الدولية، وشاهد معرض صور «رحلة إعادة إحياء قلب الجزيرة العربية».

وأشاد بالدور الثقافي والمعرفي للمكتبة، مؤكدا أهمية التعاون المشترك في المجالات الثقافية، وتعزيز المبادرات العالمية التي تدعم الحوار والسلام.