مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يعقد اجتماعه الـ100

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اجتماعه الـ100، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية والتخصصية، وذلك بمقر الهيئة في الرياض.

وناقش المجلس تقرير مؤشرات الأداء للربع الثالث من العام، وأبرز ما تحقق من مستهدفات ومشاريع ومبادرات ضمن مهام وأدوار الهيئة.

واستعرض دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بصفتها شريكا محوريا في رسم خارطة حوكمة التعليم الصحي من خلال مواءمة مخرجات التعليم الصحي مع سوق العمل الحالي والمستقبلي والشراكة مع الجهات المعنية، فيما يخص التعليم الجامعي الصحي، ومنها آلية إطلاق البرنامج الصحي في التعليم الجامعي.

وثمن المجلس الجهود المبذولة في مرحلة القبول على برامج البورد السعودي خلال الفترة الماضية، التي أثمرت عن قبول أكثر من 8400 متدرب في برامجها، التي تعد الأعلى في تاريخ برامج البورد السعودي، فيما ارتفعت نسبة إسهام القطاع الخاص في المقاعد التدريبية لتصل إلى نسبة إجمالي 11%من المقاعد التدريبية بزيادة تصل إلى 63%عن إسهامه العام الماضي.

وأشاد بالأثر الإيجابي، الذي حققته الهيئة من خلال مشاركاتها الخارجية، وأثرها في تعزيز مكانة البورد السعودي عالميا ليكون من ضمن أفضل البوردات العالمية.