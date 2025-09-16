زيارة رئيس موريتانيا للمسجد النبوي الشريف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زار فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المسجد النبوي اليوم، حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي، وكيل الرئيس العام للعلاقات بوكالة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي الدكتور سلطان المطيري، ومساعد قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد هزاع بن مصلح المطيري، وعدد من المسؤولين.

وخلال زيارته، تبادل فخامة الرئيس الحديث مع الحضور وتمنى لهم السلام والتوفيق. واستمع إلى شرح مفصل عن أعمال الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي والخدمات التي تقدمها للزوار.

وفي نهاية الزيارة، أعرب فخامة الرئيس عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في الحفاظ على المسجد النبوي وتوفير أفضل الخدمات للزوار، مؤكدا على أهمية دور المسجد النبوي في نشر السلام والتسامح بين الناس.

تجدر الإشارة إلى أن فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث يجري مباحثات مع عدد من المسؤولين السعوديين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.