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أخبار من السعودية.. ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية 1/3
  • أخبار من السعودية.. ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية 2/3
  • أخبار من السعودية.. ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية 3/3

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 07:41 مساءً كتب شريف احمد - تُترجِم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، خطبتي الجمعة ليوم غدٍ 7 صفر 1447هـ إلى 15 لغة حيّة، عبر قناة الرئاسة على يوتيوب، ضمن خطة مرحلية تستهدف الوصول إلى 30 لغة عالمية، بما يُسهم في إيصال مضامين الخطب إلى المسلمين من مختلف الثقافات واللغات.
وتأتي المبادرة في إطار خطة الرئاسة التشغيلية لموسم العمرة، وبتوجيه ومتابعة من الرئيس العام للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بهدف نشر الهداية، وترسيخ القيم الوسطية، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.
صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف (واس)
صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف (واس)

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ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

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