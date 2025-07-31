أخبار من السعودية.. ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 07:41 مساءً كتب شريف احمد - تُترجِم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، خطبتي الجمعة ليوم غدٍ 7 صفر 1447هـ إلى 15 لغة حيّة، عبر قناة الرئاسة على يوتيوب، ضمن خطة مرحلية تستهدف الوصول إلى 30 لغة عالمية، بما يُسهم في إيصال مضامين الخطب إلى المسلمين من مختلف الثقافات واللغات.وتأتي المبادرة في إطار خطة الرئاسة التشغيلية لموسم العمرة، وبتوجيه ومتابعة من الرئيس العام للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بهدف نشر الهداية، وترسيخ القيم الوسطية، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.