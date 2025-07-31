اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. المملكة ترحب باعتزام البرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. المملكة ترحب باعتزام البرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية 1/2
  • أخبار من السعودية.. المملكة ترحب باعتزام البرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية 2/2

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية بإعلان حكومة جمهورية البرتغال عن بدئها بالإجراءات التي تمهد لاعترافها بالدولة الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل.
وأكدت المملكة أن الخطوة الإيجابية تدعم مسار تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام، مجددةً دعوتها لجميع الشركاء حول العالم باتخاذ خطوات مماثلة حيال الاعتراف بالدولة الفلسطينية للوصول إلى السلام العادل والشامل.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا