بعد انخفاضات متتالية.. ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1%

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة (1%)، لتتعافى من أدنى مستوى لها في شهر، كانت قد سجلته خلال جلسة التداول السابقة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى (3308.07) دولارات للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (0.3%) لتسجّل (3306.10) دولارات.

وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (1.3%) إلى (36.66) دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة (0.5%) إلى (1306.98) دولارات، في حين صعد البلاديوم بنسبة (0.9%) إلى (1215.79) دولارًا.

