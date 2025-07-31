الاقتصاد

موقف الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية في تعاملات اليوم

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  • موقف الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية في تعاملات اليوم 1/3
  • موقف الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية في تعاملات اليوم 2/3
  • موقف الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية في تعاملات اليوم 3/3

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3223) دولار أمريكي، بانخفاض (0.09) في المئة، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1567) يورو بنسبة (0.36) في المئة.
نتائج البورصة البريطانية - مشاع إبداعي
مؤشر بورصة لندن الرئيس - أرشيفية اليوم

البورصة البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.05) في المئة.
وسجّل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (4.13) نقاط، ليصل عند مستوى (9132.81) نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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