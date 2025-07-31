موقف الجنيه الإسترليني والبورصة البريطانية في تعاملات اليوم

البورصة البريطانية

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3223) دولار أمريكي، بانخفاض (0.09) في المئة، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1567) يورو بنسبة (0.36) في المئة.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على انخفاض بنسبة (0.05) في المئة.وسجّل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- خسائر تعادل (4.13) نقاط، ليصل عند مستوى (9132.81) نقطة.