انت الان تتابع خبر كشف حقيقة تلويح الكويت بقطع علاقاتها مع العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف "ظهر في المقطع وزير خارجية الكويت وهو يتحدث في مؤتمر صحفي، وذُيّل الفيديو بشريط أخبار عاجل يوحي بتصعيد سياسي كبير بين البلدين"، موضحا "تحقق فريق "مركز أسبر" من صحة الخبر وتبيّن أن لا أساس له من الصحة حيث أثبتت نتائج البحث العكسي أن محتوى الفيديو وسياقه الفعلي لا علاقة له بأي توتر أو تهديد بين الكويت والعراق، بل يعود إلى زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي اليحيا، إلى العاصمة السورية دمشق بتاريخ 30 ديسمبر 2024، بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي".

وتابع "الادعاء بأن الكويت هددت العراق بقطع العلاقات محرف وغير صحيح والفيديو الأصلي يوثق زيارة رسمية إلى سوريا، وليس له صلة بالعراق".