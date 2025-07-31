أخبار من السعودية.. "الحارثي" يكرم المشاركين في برنامج صناعة المحتوى بالإنجليزية

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صناعة المحتوى الإعلامي

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 08:55 مساءً كتب شريف احمد - كرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي، اليوم، المشاركين في البرنامج التدريبي "صناعة المحتوى الإعلامي باللغة الإنجليزية"، الذي جاء بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض وذلك في مقر الهيئة، وبحضور مستشارة الشؤون الثقافية والإعلامية في السفارة الأمريكية جنيفر مكيوين.ويأتي البرنامج ضمن سلسلة التعاون المستمر بين الهيئة والسفارة في مجال التدريب والتطوير الإعلامي.واستهدف البرنامج، الذي امتد على مدى ثلاثة أسابيع، 25 متدربًا من منسوبي الهيئة العاملين في القطاع الإعلامي، من خلال تطوير مهارات الكتابة والتحرير وصناعة المحتوى الإعلامي باللغة الإنجليزية، إلى جانب تعزيز القدرات اللغوية العامة للمشاركين.واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات التقديرية والدروع التكريمية على المشاركين.