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اقتصاد العالم.. احتياطيات روسيا تسجل مستوى قياسيًا وتراجع التضخم في ألمانيا

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  • اقتصاد العالم.. احتياطيات روسيا تسجل مستوى قياسيًا وتراجع التضخم في ألمانيا 1/3
  • اقتصاد العالم.. احتياطيات روسيا تسجل مستوى قياسيًا وتراجع التضخم في ألمانيا 2/3
  • اقتصاد العالم.. احتياطيات روسيا تسجل مستوى قياسيًا وتراجع التضخم في ألمانيا 3/3

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 10:49 مساءً كتب شريف احمد - أعلن البنك المركزي الروسي اليوم الخميس، أن احتياطيات روسيا الدولية ارتفعت بنسبة 1.7% في الفترة من 18 إلى 25 يوليو الحالي، لتصل إلى 695.5 مليار دولار أمريكي، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا.
وجاء في بيان البنك المركزي: "بلغت الاحتياطيات الدولية بنهاية يوم 25 يوليو 2025 نحو 695.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.8 مليار دولار أمريكي خلال الأسبوع، أي بنسبة 1.7%، ويعود ذلك أساسًا إلى إعادة التقييم الإيجابي".
وعلى مدار عام 2024، ارتفعت هذه الاحتياطيات بنسبة 1.8% لتبلغ 609.1 مليارات دولار أمريكي، ابتداءً من 1 يناير 2025.
وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).

ارتفاع مؤشرا بورصة موسكو

أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم، على ارتفاع بواقع 4.48 نقطة، ما نسبته 0.16%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2730.72 نقطة.
وأنهى مؤشر RTS على ارتفاع بنسبة 2.06%، ما يعادل 21.60 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى 1071.06 نقطة.
انخفاض التضخم في ألمانيا 1.8% على أساس سنوي - The Corner

تراجع التضخم في ألمانيا

ظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الخميس، أن التضخم في البلاد انخفض إلى نسبة 1.8% على أساس سنوي في يوليو.
وظل معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، دون تغيير عند 2.7% في يوليو.
فيما توقع المحللون انخفاض التضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف من 2% إلى 1.9% في الشهر السابق.

ارتفاع أسعار المستهلك في ألمانيا

ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا في يوليو الحالي بالوتيرة نفسها التي حدثت في يونيو الماضي، وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن اليوم.
وأوضح المكتب أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت في الشهر الجاري بنسبة 2% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي.
واستنادًا إلى بيانات أولية، تبين أن الزيادة في الأسعار تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 3.1%، وأسعار المواد الغذائية بنسبة 2.2%.
واستمر ما يعرف بـ "التضخم الأساسي" أي معدل التضخم دون احتساب أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة في الشهر الجاري عند مستوى مرتفع 2.7% كما كان في الشهر الماضي.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي لكندا اليوم 0.1% على أساس شهري - Canadian Mortgage Trends

انكماش الناتج المحلي لكندا

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لكندا اليوم 0.1% على أساس شهري في مايو.
وأرجأت هيئة الإحصاء الكندية تأثر النمو من انكماش قطاع تجارة التجزئة إلى 1.2% الذي يشغل 7 قطاعات فرعية من أصل 12.
وتعد تجارة التجزئة جزءًا من الصناعات الإنتاجية الخدمية الأوسع نطاقًا، إذ تسهم في ما يصل إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي.

عائدات الرسوم الجمركية الأمريكية

كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية عن أن عائدات الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية تجاوزت في الأشهر الستة الأولى من 2025 إجمالي عائدات عام 2024.
وجاء في آخر بيانات شهرية نُشرت الأربعاء، أن عائدات الرسوم الجمركية حتى نهاية يونيو تجاوزت 87 مليار دولار، مقارنة مع مبلغ قدره 79 مليار دولار جُمع خلال عام 2024 بأكمله.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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