رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تلتقي السفيرة الهولندية في عدن لمناقشة تعزيز دور المرأة

التقت الدكتورة شفيقة سعيد، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، اليوم الثلاثاء، في مقر اللجنة بالعاصمة المؤقتة عدن، بالسفيرة الهولندية لدى اليمن، جانيت سيبين.



وخلال اللقاء، رحبت الدكتورة شفيقة سعيد بالسفيرة الهولندية، مثمّنةً الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الخارجية الهولندية لقضايا المرأة في اليمن، وأعربت عن تطلعها لإعادة الشراكة الحقيقية بين اللجنة والخارجية الهولندية.



كما طالبت الدكتورة شفيقة بدعم جهود اللجنة الوطنية للمرأة، معبرةً عن تطلع اللجنة لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتنمية المرأة منوهة على أهمية دور فروع اللجنة في المحافظات المحررة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من النساء في جميع أنحاء البلاد.



واستعرضت الدكتورةشفية أبرز التحديات التي تواجهها اللجنة الوطنية للمرأة، وأهم الإنجازات التي حققتها مؤخرًا مشددة على أهمية وجود ومشاركة النساء في المفاوضات بمساريها الأول والثاني، مؤكدة أن قضايا المرأة لا يمكن تجاهلها.

من جانبها، أشادت السفيرة جانيت سيبين بالكفاءات النسائية اليمنية المتميزة، ودور اللجنة الوطنية للمرأة، مؤكدة على ضرورة إتاحة الفرصة للنساء للوصول إلى مواقع صنع القرار.

وأكدت سيبين على تطلعها للعمل مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني مشيرة إلى تنفيذهم لمشاريع صالح المرأة عبر الشركاء المحليين والدوليين في جانب القضاء وتأهيل القاضيات وتمكين النساء للوصول للعدالة وتأهيل وتمكين النساء الشرطيات في المجال الأمني.

وناقش الطرفان العوامل التي تحد من مشاركة المرأة، وفي مقدمتها غياب الإرادة السياسية الواضحة وتأثير المحاصصة الحزبية التي غالبًا ما تهمش النساء.



وتطرق اللقاء إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للمرأة كونها الآلية الوطنية المعنية بقضايا النساء وذلك في رسم السياسات ووضع الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى النهوض بأوضاع المرأة.



حضر اللقاء وفد من السفارة الهولندية وكادر اللجنة الوطنية للمرأة.