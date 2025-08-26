شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بيض خانقة في عدن: التجار يرفضون خفض الأسعار رغم تحسن صرف العملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أزمة بيض خانقة في عدن: التجار يرفضون خفض الأسعار رغم تحسن صرف العملة

تشهد أسواق العاصمة المؤقتة عدن أزمة حادة في توفر البيض، حيث باتت هذه السلعة الأساسية شبه مفقودة في المحال التجارية، في حين ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر، مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين.



وتشير مصادر محلية إلى أن سبب هذه الأزمة يعود إلى رفض عدد من تجار البيض الالتزام بتخفيض الأسعار، رغم التحسن النسبي في سعر صرف العملة المحلية وانخفاض تكاليف الإنتاج والنقل.



وقد عبّر مواطنون عن استيائهم من استمرار التجار في رفع الأسعار، معتبرين ذلك استغلالًا غير مقبول لمعاناتهم اليومية، خاصة أن البيض يُعد من الأطعمة الأساسية في كل منزل.



وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات الرقابية في عدن بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات حاسمة ضد التجار المخالفين، مؤكدين أن ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار أصبح ضرورة ملحة لحماية المستهلكين من جشع التجار.