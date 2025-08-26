مجلس الوزراء يعقد أول اجتماع له في الخرطوم منذ اندلاع الحرب

عقدت حكومة الامل المدنية برئاسة رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس اليوم الثلاثاء، اول جلسة رسمية لها في العاصمة الخرطوم بعد تشكيلها وذلك منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

ويأتي هذا الاجتماع بعد إعلان رئيس الجهاز التنفيذي عن خطة انتقال الحكومة إلى الخرطوم في شهر اكتوبر أو نوفمبر المقبلين ، عقب فترة طويلة من إدارة شؤون البلاد من العاصمة الإدارية بورتسودان.

وعقدت الجلسة بعد اكتمال التشكيل الوزاري، حيث أدى وزيرا الصحة والثروة الحيوانية القسم قبل يومين، ما مهّد لانطلاق أول اجتماع فعلي للحكومة الاتحادية من داخل الخرطوم.

وتعد هذه الجلسة خطوة رمزية نحو إعادة انتقال مؤسسات الدولة في العاصمة، وسط ترتيبات أمنية متواصلة لضمان استقرارها بعد استعادتها من قبضة المليشيا المتمردة.

وناقش الاجتماع الذي التأم بقاعة أمانة حكومة ولاية الخرطوم بحضور أعضاء حكومة الأمل خطط كل الوزارات للعام الحالي بالتركيز على خدمات المواطنين ومعاشهم واعادة الأعمار وآمن المواطن واعادة الأعمار، وتامين العودة الطوعية للمواطنين.

سونا