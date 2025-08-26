جدو عشر.. قائد القطاع الشرقي و الأوسط بحركة العدل والمساواة السودانية يزور ولاية النيل الأبيض

إلتقى الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض بمكتبه بأمانة الحكومة بربك بوفد قوات حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة اللواء جدو إسحق عشر قائد القطاع الشرقي و الأوسط وذلك بحضور لجنة أمن الولاية وبحث اللقاء عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بالقوات والتنسيق الجيد لمنع الظواهر السالبة من القوات وضبط وجودها بولاية النيل الأبيض وفق الإجراءات الأمنية والموجهات الصادرة من لجنة أمن الولاية الخاصة بحفظ أمن و إستقرار الولاية.

وقال والي النيل الأبيض في تصريح للإذاعة ان اللقاء مع وفد حركة العدل والمساواة السودانية تلمس الملفات المتعلقة بأمن و إستقرار الولاية وضبط وجود القوات وتم التوافق معهم على العمل بروح الفريق الواحد لضبط المتفلتين ومعاقبتهم بالإجراءات الأمنية الصادرة من لجنة أمن الولاية بغية الحفاظ على هيبة القوات المسلحة والقوات المشترك والعمل سويا لتسخير هذه القوات لمصلحة أمن إستقرار ولاية النيل الابيض التي أصبحت نقطة إنطلاق للقوات المشتركة لولايات كردفان ودارفور

فيما أوضح اللواء جدو اسحق عشر قائد قوات حركة العدل والمساواة بالمنطقة الشرقية و الإقليم الأوسط ان هذه الزيارة إدارية تفقدية شملت عدد من الولايات الشرقية والاقليم الأوسط تم من خلالها لقاء عدد من الولاه والأجهزة الأمنية المختلفة بغرض تبادل وجهات النظر للضبط والسيطرة على القوات ومنع الظواهر السالبة والتي من ضمنها انتحال الانتماء للقوات المشتركة واستخدام صلاحياتها في ممارسة مخالفة القوانين واللوائح الأمنية بعدد من الولايات مشيرا إلى أن لقائه مع لجنة الأمن بولاية النيل الأبيض أمن على أهمية ضبط منسوبي القوات المشتركة ومواصلة الدعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة في تخوم كردفان ودارفور