السفارة الأميركية في الدوحة: إلزام جميع المتقدمين من قطر بالحضور شخصيًا لمقابلات التأشيرة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تحديث جديد لبرنامج إعفاء المقابلات لتأشيرات غير المهاجرين، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 سبتمبر 2025 وبموجب القرار سيتعين على معظم المتقدمين، بمن فيهم من هم دون 14 عامًا وفوق 79 عامًا، إجراء مقابلة شخصية مع موظف قنصلي.

وأكدت السفارة الأميركية في الدوحة أن القرار يسري بشكل فوري، موضحة أن جميع المتقدمين للحصول على التأشيرات باتوا ملزمين بالحضور شخصيًا لإجراء مقابلاتهم.

الفئات المستثناة

رغم تشديد الإجراءات، أوضحت الخارجية الأميركية أن بعض الفئات ما زالت معفاة من شرط المقابلة، مثل:

حاملي التأشيرات الدبلوماسية والرسمية (A-1، A-2، C-3، G-1 إلى G-4، تأشيرات الناتو 1-6، وتأشيرات TECRO E-1).

المتقدمين للحصول على تأشيرات دبلوماسية أو رسمية جديدة.

الراغبين في تجديد تأشيرات B-1 أو B-2 أو B1/B2 أو بطاقات عبور الحدود للمكسيكيين، شريطة أن يكون التجديد خلال 12 شهرًا من انتهاء التأشيرة السابقة، وأن يكون المتقدم قد تجاوز 18 عامًا عند صدورها أول مرة.

شروط الإعفاء الإضافية

لا بد أيضًا أن يتوافر في المتقدمين للإعفاء:

أن يقدموا الطلب في بلد جنسيتهم أو إقامتهم.

ألا يكون قد سبق رفض تأشيرتهم إلا إذا جرى تجاوزه أو رفعه.

ألا تكون لديهم موانع حالية أو محتملة للحصول على التأشيرة.

وشددت الخارجية الأميركية على أن الموظفين القنصليين يحتفظون بحق طلب مقابلة شخصية في أي وقت إذا لزم الأمر، داعية المتقدمين إلى متابعة المواقع الإلكترونية للسفارات والقنصليات للاطلاع على أحدث الإرشادات والإجراءات.

