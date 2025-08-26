شكرا لقرائتكم خبر بالشراكة مع "NHC".. "الكوهجي للتطوير العقاري" تُطلق مشروع "ريوان الربى" السكني في الرياض ضمن "وجهة الربى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت "شركة الكوهجي للتطوير العقاري"، بالشراكة مع "NHC"عن إطلاق مشروعها السكني "ريوان الربى"، ضمن "وجهة الربى" بشرق الرياض، التي تُعدُّ من أبرز الوجهات الحضرية الجديدة في العاصمة السعودية.

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 798 ألف متر مربع، ويضم خمسة نماذج رئيسية تتفرع إلى نماذج فرعية، بمساحات أرض تتراوح بين 250 و476 مترًا مربعًا، ومساحات بناء من 258 إلى 374 مترًا مربعًا، ما يمنح العائلات مرونة في الاختيار بين تصاميم ومساحات تناسب احتياجاتهم.

صُمم مشروع "ريوان الربى" ليوفر بيئة سكنية متكاملة تجمع بين الهدوء وجودة الحياة، حيث يضم باقة متكاملة من المرافق والخدمات التي تشمل مناطق ترفيهية ومدارس ومساجد ومراكز صحية، إلى جانب حدائق ومسطحات خضراء بمساحة تتجاوز 800 ألف متر مربع، فضلًا عن عناصر طبيعية مثل الأودية التي تمنح السكان بيئة سكنية هادئة ومتكاملة.

من جانبه صرح المهندس محمد الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة الكوهجي للتطوير العقاري، عن فخره بإطلاق مشروع "ريوان الربى" من خلال شراكة استراتيجية واعدة مع "NHC"، مُثمنًا ثقتهم في اختيار مجموعة الكوهجي لتكون أحد اللاعبين البارزين في هذا المشروع النوعي.

وأشار الكوهجي إلى أن مشروع "ريوان الربى" يُعد علامة فارقة في سلسلة مشاريع التطوير العقاري، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي بمحاذاة مستشفى الحرس الوطني وقربه من العديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى سهولة الوصول عبر شبكة الطرق الرئيسية مثل طريق خريص والطريق الدائري. كما يتمتع بأكثر من مليون متر مربع من المساحات الخضراء التي تعزز جودة الحياة للسكان.

وأكد أن المشروع صُمم وفق رؤية عمرانية متكاملة تجعل الإنسان محور التصميم، وذلك من خلال: معالجات معمارية حديثة، والاستخدام الأمثل للمساحات، وتنوع المنتجات العقارية لتلبية مختلف احتياجات الأسرة السعودية.

وأضاف أن الوحدات السكنية في المشروع متنوعة، وتشمل أربع أو خمس غرف نوم، وغرف جلوس داخلية وخارجية، وغرف ضيافة إضافية في الدور الأرضي، بالإضافة إلى وحدات بمساحات مرنة وإطلالات مميزة، لتلبية احتياجات جميع الشرائح الباحثة عن "بيت العمر".

كما أكد سعي شركة الكوهجي للتطوير العقاري لتقديم قيمة تنافسية مضافة من خلال منتج معماري نوعي، وتصاميم فاخرة، وتوزيع أمثل للمساحات، ودقة في التنفيذ، وإدارة عالية للجودة، مُعربًا عن أمله في أن يكونوا من المطورين الرائدين في خلق مجتمعات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتتماشى مع رؤية المملكة 2030.

يأتي مشروع "ريوان الربى" كأحدث إضافة إلى سلسلة المشاريع النوعية التي تطلقها "الكوهجي" في مختلف أنحاء المملكة، أبرزها المجمعات السكنية: فلامنت، بلغرافيا، ولافيرا، حيث تعكس المحفظة العقارية المتنوعة للشركة خبرتها الواسعة في تطوير مشاريع سكنية متكاملة تلبي أعلى المعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن "شركة الكوهجي للتطوير العقاري" هي شركة بحرينية تمتلك خبرةً تمتد لأكثر من 50 عامًا في السوق البحرينية، وتضم محفظتها الاستثمارية أكثر من 50 مشروعًا متنوِّعًا تشمل المجمّعات السكنية الراقية، والمراكز التجارية الحديثة، والأبراج الفندقية، والمؤسسات التعليمية. ومن أبرز مشاريعها في مملكة البحرين: سلسلة أبراج فونتانا، وسلسلة أبراج أونيكس الفاخرة (أونيكس روتانا، أونيكس سكاي فيو، أونيكس واتر جاردن)، سلسلة سيف أفنيو، والمدرسة الكندية، ومشروع جفير سكوير وغيرها الكثير. وتسعى الشركة اليوم لنقل هذه التجربة الرائدة إلى السوق السعودية التي تشهد ديناميكية متسارعة ونموًّا لافتًا في قطاع التطوير العقاري.