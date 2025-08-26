تابع الان خبر وزيرا الخارجية السعودي والمصري يبحثان تطورات الأوضاع في غزة وجهود إدخال المساعدات حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - ناقش صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع نظيره المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، تطورات الأوضاع في غزة وتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، إلى جانب الجهود المبذولة لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع.

وجاء اللقاء على هامش أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تُعقد في مقر المنظمة بجدة لبحث المستجدات الجارية في فلسطين.

وتناول الجانبان خلال المباحثات انعكاسات الأزمة الإنسانية في غزة على استقرار المنطقة، مؤكدين ضرورة تكثيف التعاون المشترك وتوحيد المواقف الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني وحمايته من آثار العدوان.

وحضر اللقاء سمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، والمستشار محمد اليحيى، إضافة إلى الدكتورة منال رضوان الوزير مفوض بوزارة الخارجية.