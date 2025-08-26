ترامب يقيل ليسا كوك من مجلس الاحتياطي الاتحادي

ابوظبي - سيف اليزيد - اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء غير مسبوق بإقالة ليسا كوك، أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بسبب ما قيل عن مخالفات تتعلق برهنين عقاريين.

كان ترامب قد دعا كوك إلى الاستقالة في 20 أغسطس بعد أن اتهامات وجهت إليها من مدير الوكالة الاتحادية . وقالت وزارة العدل الأميركية إنها تحقق في الأمر.

وقال ترامب في رسالة إلى كوك نشرها على منصته تروث سوشيال "لقد خلصت إلى أن هناك سبباً كافياً لإقالتك من منصبك".

وأضاف أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن كوك قدمت بيانات خاطئة فيما يتعلق بطلبات الرهن العقاري.

وتابع "على الأقل، السلوك محل المسألة يظهر نوعاً من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية، مما يثير التساؤل حول كفاءتك وجدارتك كمسؤولة معنية بتنظيم الشؤون المالية".