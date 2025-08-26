اخبار السعوديه

تمديد موعد استقبال المشاركات العلمية لمؤتمر “جهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية” من قبل الجامعة الإسلامية

0 نشر
0 تبليغ

تمديد موعد استقبال المشاركات العلمية لمؤتمر “جهود المملكة في مواجهة الانحرافات الفكرية” من قبل الجامعة الإسلامية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت اليوم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن تمديد فترة استقبال الأبحاث العلمية لمؤتمر “جهود المملكة العربية في مواجهة الانحرافات الفكرية” حتى الـ9 من شهر سبتمبر المقبل.

المؤتمر يشمل عقد جلسات علمية، وورش عمل تدريبية ومحاضرات علمية، ومعرضًا مصاحبًا، ويهدف إلى إبراز الجهود الوطنية في معالجة الانحرافات الفكرية، وتسليط الضوء على المبادرات التي تتبناها المملكة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة الفكر المتطرّف، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين والمختصين في هذا المجال الحيوي.

وتدعو الجامعة الأكاديميين والباحثين إلى الاطلاع على الشروط والمعايير المحددة للمشاركة في المؤتمر عبر الرابط: https://conferences.iu.edu.sa/aqeedah.

الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا