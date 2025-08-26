شاهدوا ماذا قالت هديل محرم عن فيلم "القيد"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:59 مساءً - شاركت المنتجة هديل محرم متابعيها بوستر الفيلم السينمائي "القيد" وصورة أخرى جماعية لفريق العمل المقرر عرضه في 4 سبتمبر 2025، كما وضح على بوستر الفيلم في جميع صالات السينما في المملكة العربية السعودية وكذلك بالوطن العربي أيضًا، والفيلم هو أحد استثمارات صندوق big time وبرعاية الهيئة العامة للترفية.

وعلقت هديل محرم على الصور التي نشرتها والذكريات التي ارتبطت بأيام التصوير وكذلك الأجواء التي صاحبتها وكتبت: " آخر يوم تصوير فيلم "القيد"، 29 فبراير 2024، تجربة ثرية بالذكريات الجميلة، والأيام الحلوة، صحراء نيوم علّمتني الكثير، نجومها اللي كل ما تأملتها تهدئك احسن من اي دواء في العالم، الحكاوي الي ما تطلع الا واحنا بنتدفى حول الحطب، الاغاني الي سمعتها وسارت مرتبطة بيها، عشان كدا الأفلام تظل أعظم وسيلة تخليك تكتشف نفسك والآخرين، وتعلّمك التواضع والإنسانية"، وأضافت: "فيارب دايمًا يكون الفن حولنا يعلمنا اكتر ويعيشنا اكتر، ️مبروك لفريق العمل الي في الصورة والي خارجها وكانوا فعلًا بيحتفلوا بلحظتها، "القيد "في جميع صالات السينما 4 سبتمبر".

هديل محرم -الصورة من حسابها على الانستغرام

أبطال فيلم " القيد"

من إخراج حسام الحلوة و تأليف أحمد الحقيل، ومن بطولة الفنان يعقوب الفرحان، سعد الشطي، خالد عبد العزيز، إبتسام أحمد، عاصم العواد، أيمن مطهر، فهد بن سالم تدور أحداث الفيلم في مطلع القرن العشرين، وسط بيئة صحراوية قاسية، حيث تتكشف قصة انتقام ملحمية في قلب الشتاء القارس لشبه الجزيرة العربية.

الفيلم يغلب عليه روح المغامرات، ويُعيد إحياء الدراما البدوية بأسلوب مختلف بصري معاصر يمزج بين الشكل التقليدي وإعادة تشكيل المضمون بطريقة حديثة وجذابة ومميزة.

بوستر فيلم القيد- الصورة من حساب هديل محرم على الانستغرام

