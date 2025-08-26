تابع الان خبر السعودية تدين استهداف الاحتلال لمجمع ناصر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت المملكة العربية السعودية اليوم استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية داخل مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات التي تشكل خرقًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتكررة.

كما شددت على ضرورة ضمان الحماية الكاملة للعاملين في القطاعات الإنسانية والطبية والإعلامية داخل القطاع.