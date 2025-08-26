انت الان تتابع الكلية التقنية بالرياض تستقبل اكثر من 2000 متدرب في 19 تخصص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت الكلية التقنية بالرياض اكثر من ( 2000 ) متدرب وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق /1/3/1447 .

وأوضح ذلك عميد الكلية التقنية بالرياض المهندس فهد بن مطيران العنزي, أن هذا العدد من المقبولين بالكلية في 19 تخصص حيث خصص لهم برنامج تهيئة المستجدين وهو برنامج يتم فيه شرح الانظمة والتعليمات الخاصة بالمتدربين والخدمات المقدمه لهم.

