باكستان تجلي 150 ألف شخص بعد تحذير من فيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون باكستانيون اليوم الثلاثاء إن السلطات أجلت 150 ألف شخص على الأقل من المناطق المطلة على ضفاف ثلاثة أنهار في قلب الأراضي الزراعية المهددة بالفيضانات بعد أن حذرت جارتها الهند من أنها تعتزم تصريف المياه الزائدة من أحد السدود.

واجتاحت الأمطار الغزيرة والفيضانات البلدين في الأسابيع القليلة الماضية. يهدد تصريف المياه الزائدة، فضلا عن الأمطار الغزيرة، بإغراق جزء من إقليم البنجاب الباكستاني الذي يعد سلة الخبز للبلاد ويوفر جزءا كبيرا من إمدادات الغذاء.

وذكر المسؤولون أنهم تلقوا تحذيراً مفاجئاً من الهند أمس الاثنين بأنها تعتزم تصريف المياه من سد مادوبور، الذي امتلأ سريعا، ويقع على جانبها من إقليم البنجاب.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان إن عمليات الإجلاء القسري بدأت يوم الجمعة قبل التحذير الذي أصدرته الهند وإن هذه العمليات لا تزال جارية.

وأضاف أن العدد الإجمالي يشمل أيضا 35 ألف شخص على الأقل غادروا طواعية بعد تحذيرات سابقة منذ 14 أغسطس.

وتشارك قوات الجيش في عملية الإجلاء.