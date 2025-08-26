عمار بن حميد يدشّن «الدورية المدرسية» لتعزيز السلامة المرورية لطلبة المدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - دشّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «الدورية المدرسية» على هامش افتتاحه مجمع زايد التعليمي بمنطقة الرقايب، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026، وذلك بحضور كل من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين.



وتهدف المبادرة إلى تنظيم الحركة المرورية أمام المدارس، ومراقبة البيئة المدرسية، وتعزيز التواصل بين الشرطة والمجتمع، وتقليل نسبة الحوادث على الطرق، وتأهيل حراس المدارس لتنظيم الحركة المرورية، إضافة لنشر الوعي المروري بين الطلبة وأولياء الأمور. وأشاد سمو ولي عهد عجمان بمبادرة القيادة العامة لشرطة عجمان، مؤكداً أنّها تعكس رؤية استباقية متقدمة في تعزيز السلامة المرورية وحماية الطلبة، وتمثل إضافة نوعية تؤكد حرص القيادة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة.



وقال سموه، إنّ مهام «الدورية المدرسية»، لا تقتصر على دورها المروري فحسب، بل تسهم في بناء جيل واعٍ يمتلك الثقافة المرورية والسلوكيات الإيجابية، بما يعزّز الشراكة بين الشرطة والمجتمع ويجعل المدارس بيئة جاذبة وآمنة للطلبة وأولياء الأمور.



وأشار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى أنّ «الدورية المدرسية» تمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين الشرطة والمجتمع، مشدداً على أنّ حماية الطلبة وضمان سلامتهم على الطرق أولوية مستمرة. من جانبه، قال سعادة العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، إنّ إطلاق الدورية مع بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026 يأتي في إطار جهود القيادة العامة للحد من الحوادث المرورية، وتخفيف الازدحام أمام المدارس.



وأوضح أنّ «الدورية المدرسية» ستتولى تنظيم حركة السير بأوقات الذروة، ومساعدة الطلاب على عبور الطريق بأمان، ورصد المخالفات المرورية، والمشاركة في الفعاليات المدرسية لنشر مفاهيم احترام القانون والسلوك الإيجابي، مؤكداً أنها تمثل جسراً للتواصل الفعال بين الشرطة والمجتمع وتسهم في تعزيز قيم المسؤولية والوعي الوقائي لدى الطلبة.