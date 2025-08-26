انخفاض عرض LINK على منصات التداول: هل هي إشارة صعودية؟

شهدت العملة الرقمية Chainlink (LINK) انخفاض ملحوظ في العرض الاجمالي على منصات التداول خلال أغسطس، وفقا لبيانات رصدها المحلل “Wimar.X”.

هذا التراجع، خصوصا بين 10 و11 أغسطس، يُشير إلى قيام المستثمرين بسحب كميات كبيرة من العملة وتخزينها خارج المنصات، ما يُقلّص من السيولة المتاحة للبيع.

🚨BREAKING:$LINK SUPPLY ON EXCHANGES HITS A NEW ALL-TIME LOW



CHAINLINK WILL BE THE SECOND BIG ALT AFTER ETHEREUM



BULLISH 🔥 pic.twitter.com/MrEYWBuSIl — Wimar.X (@DefiWimar) August 25, 2025

تاريخيا، يرتبط انخفاض رصيد العملات على المنصات بانخفاض ضغط البيع، وهو ما انعكس بوضوح على حركة LINK، حيث ارتفع السعر من 16 دولار إلى أكثر من 25 دولار تزامنا مع هذه التدفقات الخارجة.

أكّدت بيانات “CryptoQuant” هذه الاتجاهات، حيث بلغ صافي التدفقات -239 ألف LINK مؤخرا، في إشارة إلى استمرار التجميع والتخزين.

رغم تسجيل بعض التدفقات الواردة بين 10 و21 أغسطس – على الأرجح بسبب جني الأرباح بعد وصول السعر إلى 26 دولار – فإن الاتجاه العام عاد إلى عمليات السحب من المنصات خلال الأسبوع الأخير.

ضغط بيعي قصير الأجل:

سجّل سعر العملة الرقمية LINK تراجع إلى 23 دولار، بخسارة تجاوزت 9% خلال 24 ساعة، وسط تراجع عام في السوق.

ووفقا لـ “CryptoWZRD”، فإن هذا المستوى يُمثّل دعم مهم؛ كسره قد يُفعل استراتيجيات البيع على المكشوف.

من جانبه، أشار “علي مارتينيز” إلى أن LINK تتحرك داخل مثلث متماثل على المدى الطويل، وتُختبر حاليا قمته.

يشير هذا النمط إلى احتمال تراجع مؤقت نحو 22–24 دولار، يليه اختراق صعودي محتمل.

توقعات “فيبوناتشي” تدفع بالأهداف التالية إلى 31 دولار، ثم 52 دولار، وصولا إلى 98 دولار.

ويرى “مارتينيز” أن الانخفاض الحالي قد يكون المحطة الأخيرة قبل اختراق مستوى 100 دولار.

جدير بالذكر أن “Chainlink” أبرمت مؤخرا شراكة مع “SBI Holdings” اليابانية لدمج حلول “Oracle” في تطبيقات التمويل، في خطوة تعزز استخدام LINK عمليا وتوسّع نطاق الشبكة.

ورغم التباطؤ العام في السوق، إلا أن هذه التطورات رفعت من مستوى النشاط حول العملة.

اقرأ أيضا:

تحذير من عملية احتيال جديدة تستهدف مستخدمي بينانس

عملة الريبل تحقق إنجاز تاريخي في سوق المشتقات عبر CME

