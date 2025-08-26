Gemini تتفوق على Coinbase في متجر التطبيقات بعد إطلاق بطاقة ماستركارد بمكافآت XRP

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:34 مساءً - تجاوزت منصة تداول العملات المشفرة Gemini، التي أسسها الشقيقان وينكلفوس، منافستها Coinbase في تصنيفات متجر التطبيقات، وذلك بعد إطلاق بطاقة ائتمان معدنية تقدم مكافآت بعملة XRP بالتعاون مع Ripple Labs وMastercard.

وقالت Gemini في منشور على منصة X يوم الاثنين: "هذه البطاقة المعدنية المحدودة الإصدار تمنح حتى 4% استردادًا فوريًا بعملة XRP. لا انتظار، فقط تكديس."

وأظهرت بيانات Sensor Tower أن Gemini تخطّت Coinbase في تصنيفات فئة التمويل في الولايات المتحدة بعد الإعلان، حيث احتلت المركز 16 وقت النشر، بينما جاءت Coinbase في المرتبة 20.

وقد يُنظر إلى هذا الحدث على أنه مهم، نظرًا لأن حجم التداول اليومي في Coinbase يزيد بثلاثة أضعاف عن Gemini، بحسب بيانات Messari الأخيرة.

تايلر وينكلفوس: "التفوق يتسارع"

قال المؤسس المشارك لـ Gemini، تايلر وينكلفوس، في منشور على X يوم الاثنين: "التفوق يتسارع." كما أشار مشاركون آخرون في سوق الكريبتو إلى هذا الإنجاز الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



في 6 أغسطس، كانت Gemini في المرتبة 117 ضمن فئة التمويل، بينما احتلت Coinbase المرتبة 26. المصدر: Sensor Tower.

وبحسب منصة App Tweak لتحليلات متجر التطبيقات، فإن التصنيفات في المتجر تتأثر بشكل رئيسي بالكلمات المفتاحية، وعدد التنزيلات، وتقييمات المستخدمين، وأداء التطبيق، ومعدل الاحتفاظ بالمستخدمين.

أما براد جارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple Labs، فقال في منشور على X يوم الاثنين: "بطاقة ائتمان بمكافآت XRP متاحة في العالم؟ يا له من وقت رائع لنعيشه، يا عائلة XRP."

Coinbase ما زالت تتفوق في حجم التداول

ورغم هذا الإنجاز على متجر التطبيقات، لا تزال Coinbase في موقع متقدم من حيث حجم التداول. فهي تحتل المرتبة الثالثة بين بورصات العملات المشفرة بحجم تداول بلغ 4.54 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 382.49 مليون دولار فقط لـ Gemini التي جاءت في المرتبة 24، وفق بيانات CoinMarketCap.

وجاء هذا بعد أسابيع قليلة من تقديم Gemini طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإدراج أسهمها من الفئة A في سوق ناسداك جلوبال سيلكت تحت الرمز GEMI.

وبحسب ملف الشركة، فإن الطرح العام الأولي سيكون المرة الأولى التي تُتداول فيها أسهم Gemini علنًا، مع تسعير متوقع ضمن نطاق لم يُكشف عنه بعد. وسيتولى قيادة الطرح ائتلاف من البنوك الكبرى، بما في ذلك Goldman Sachs وMorgan Stanley وCitigroup.