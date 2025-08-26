عرض فيلم KARUPY لصانعة الأفلام الإماراتية شايستا روشان في مهرجان تورونتو السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 05:12 مساءً - تستعد صانعة الأفلام الإماراتية شايستا روشان، للمشاركة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، حيث يشهد المهرجان خلال سبتمبر المقبل العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد KARUPY. ويُعد هذا الحدث محطة مفصلية في مسيرتها الفنية، وخطوة جديدة نحو الحضور الدولي على الساحة السينمائية.

يُقام مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 2025، ويُعد من أبرز المهرجانات العالمية التي تستعرض الإنتاجات الكندية والدولية. ومن المقرر أن يُعرض فيلم KARUPY في 9 سبتمبر عند الساعة السادسة مساءً بصالة Scotiabank Theatre 14 بمدينة تورونتو الكندي

قصة إنسانية تتجاوز الحدود

فريق عمل فيلم KARUPY - الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

الإمارات.. مصدر الإلهام والهوية الإبداعية

فيلممن إخراج كالاينيثان كالايشيلفان، وإنتاج شايستا بالتعاون مع أليسون ألميدا. تدور أحداثه حول امرأة تاميلية مسنّة تُفاجئ عائلتها خلال يوم ميلادها الخامس والستين بإعلان نيتها إنهاء حياتها في الليلة نفسها، ما يفتح باب المواجهات ويكشف عن اختلالات داخل الأسرة، وترىأن الفيلم يجسد مهمتها في تقديم قصص إنسانية تتخطى اللغات والحدود، لتلامس الجمهور على مستوى عالمي مشترك.تعود جذورإلى نشأتها بين الشارقة ودبي وأبوظبي، حيث انعكست بيئة الإمارات الغنية بتنوع ثقافاتها وقصصها على وعيها الفني وصوتها السينمائي.

وفي بيان إعلامي، قالت: "مهما سافرت وعشت في مختلف أنحاء العالم، يظل الشرق الأوسط في قلبي ويشكّل دائماً مرساي النهائي. إنه الوطن".

وأضافت: "أشعر بالفخر لتمكني من تناول قصة متجذّرة في المجتمع وتقديمها إلى جمهور عالمي. فبفضل نشأتي في الإمارات، تعرفت على مزيج واسع من التقاليد واللغات ووجهات النظر، وكان لانفتاح الدولة على الثقافات دور محوري في تكوين رؤيتي كصانعة أفلام".

مسيرة مهنية واسعة

على مدار أكثر من عقد، تعاونتمع أبرز المحترفين في مجالات السينما والتلفزيون بالشرق الأوسط وجنوب آسيا وأمريكا الشمالية. وأسهمت في أعمال إقليمية لاقت صدى واسعًا مثل: صباح الدار، عندما يأتي المساء، ودرهمي.

كما تمتلك خبرة دولية من خلال مشاركتها في إنتاجات كبرى في الولايات المتحدة وكندا، منها: The Dr Phil Show على شبكة CBS، Brilliant Minds على NBC، Tokyo Vice على HBO، بالإضافة إلى مسلسل The Greatest المنتظر عرضه على منصة أمازون، والذي يوثق حياة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي.

