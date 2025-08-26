والد محمد سامي يهنئه بيوم ميلاده: مخرج الجماهير وأسطورة التأليف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:59 مساءً - حرص الدكتور ورجل الأعمال سامي عبد العزيز؛ على الاحتفال بيوم ميلاد نجله المخرج محمد سامي، الذي يصادف اليوم الموافق الثلاثاء 26 أغسطس، مشيدًا بكفاءة نجله في عالم الإخراج ونجاحاته، وذلك من خلال منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

والد محمد سامي لنجله: عمدة الإخراج وأسطورة التأليف

كتبمنشورًا عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"؛ احتفل من خلاله بيوم ميلاد نجله المخرج محمد سامي، وجاء فيه: "ابني الغالي الحبيب..مخرج الجماهير وعمدة الاخراج.. واسطورة التأليف وبرنس السيناريو".

وتابع عبد العزيز: "عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خير وأتمنى من الله في يوم ميلادك وانا ادعوا القدير أن يحقق لك كل ما تتمنى وأن يفتح لك أبواب الخير والسعادة والتوفيق في كل ماترنوا اليه نفسك.. احاطك الله بحرزه وحفظه انت وأسرتيك، الصغيره والكبيره".

وقد لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من قبل محبي وجمهور المخرج محمد سامي، والذين تمنوا له دوام الصحة والسعادة، متمنين له عامًا سعيدًا.

ويُعد محمد سامي من أبرز المخرجين والمؤلفين في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في تقديم أعمال جماهيرية تركت بصمة قوية لدى المشاهدين، وكان آخر أعماله مسلسلي "إش إش، وسيد الناس" اللذان عُرضا في موسم دراما رمضان 2025، وحققا متابعة واسعة من الجمهور.

اعتزال محمد سامي

من جهةٍ أخرى، كان المخرجقد فاجأ جمهوره يوم 20 مارس الماضي، اعتزال الدراما التلفزيونية، رغم نجاحاته على مدار السنوات الماضية، قائلًا في بيانٍ نشره عبر صفحته على "فيس بوك": "السنة دي، كانت آخر أعمالي التلفزيونية، واللي فيها بودع المسلسلات، رحلة طويلة حولي 15 سنة، قدمت فيهم كل اللي قدرت عليه لإسعاد الجمهور العربي، وحققت بفضل ربنا نجاحات مع نجوم كتير ومع شركات وقنوات كلها مهمة، وكان دايمًا الجمهور بيشجعني، سواء بردود الأفعال أو بتصويته ليا في الجوائز، و أي نجاح حققته كان بفضل ربنا والجمهور".

وأضاف: "يمكن المقربين ليّا عارفين إني واخد القرار ده من فترة، وهو اعتزال الإخراج التلفزيوني، ولكن كنت بنتهي من التزامات موقعة مع شركات ونجوم والحمد لله انتهيت منها وكان أخرها 2025، معنديش حاجة أكتر أقدر أقدمها في التلفزيون، وخايف من تشبع الجمهور من أسلوبي ومن الوقوع في فخ التكرار ودائرة المتوقع والملل، والوحيد القادر علي الدوام هو الله وحده".

وتابع محمد سامي: "الحمد لله آخر عملين ليّا (إش إش) و(سيد الناس) حققوا نجاح أنا سعيد بيه، كل يوم بلدي العظيمة مصر بتطلع صنّاع جداد موهوبين ومثقفين ويقدروا يقدموا أفضل من اللي قبلهم وهنفضل طول الوقت بنقدم أعمال مصرية يلتف حولها الجمهور العربي، بشكر كل حد ساعدني في الرحلة، وبشكر كل زميل منافسته كانت دافع للتميز، بعتذر عن أي مشهد قدمته أثناء الرحلة ولم يلق استحسان الجمهور أو إعجابهم، في الآخر الفنان دايمًا بيجرب والفنون جنون زي ما بيقولوا".

واستطرد: "ادعولي الفترة الجاية عندي سفر خارج مصر لفترة عامين، بتعلم فيهم حاجة جديدة بدرسها، حاجة كان نفسي أتعلمها من زمان وأجلتها كتير لحد ما لقيت نفسي بكبر وخايف يفوت العمر قبل ما أعمل حاجة نفسي فيها، مقتنع إن الشخص يقدر في أي وقت يقرر يوقف حاجه بيحبها عشان يعمل حاجة تانية بيحبها برضه وعايز يجربها بس محتاج عيلة تسانده علي اتخاذ قراره، كل التوفيق لكل زمايلي، وبحبكم وبشكركم على سنين المنافسة الجميلة اللي عملت أسمائنا كلنا وأتمني لنفسي التوفيق في الخطوة الجديدة".

محمد سامي في رمضان 2025

يُشار إلى أنقدَّم في الموسم الرمضاني الماضي مسلسلين كان في مقدمتها "إش إش"، وهو من بطولة: مي عمر، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة "إش إش أو شروق" التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة "رجب الجريتلي" الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يتزوج من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصراً في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له من أجل الانتقام منه ومن عائلته.

المسلسل الثاني "سيد الناس" الذي قام ببطولته كل من: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

