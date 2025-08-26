فورمولا واحد: بيريس وبوتاس يقودان لكاديلاك في 2026

الرياص - اسماء السيد - باريس : قرر فريق كاديلاك الاعتماد على السائقين المخضرمين المكسيكي سيرخيو بيريس والفنلندي فالتيري بوتاس في موسمه الأول في بطولة العالم للفورمولا واحد التي ينضم إليها في 2026، وذلك وفق ما أعلن الثلاثاء.

وغاب السائقان البالغان 35 عاما عن منافسات هذا الموسم بعدما فقد بيريس مقعده في ريد بول حيث قاد بجانب بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن من 2021 حتى 2024، فيما خسر بوتاس مقعده في ساوبر واكتفى هذا العام بتولي مهمة السائق الاحتياطي في مرسيدس.

وحصل فريق كاديلاك على الموافقة النهائية للمشاركة في بطولة العالم في آذار/مارس الماضي.

وحصل كاديلاك المدعوم من جنرال موتورز وتي دبليو جي موتورسبورتس على الضوء الأخضر بعد قرابة شهرين، وتحديدا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من التوصل إلى "اتفاق مبدئي" عقب عملية مفاوضات طويلة بين صنّاع القرار.

وسيكون كاديلاك أول فريق جديد بالكامل يشارك في الفئة الأولى منذ مواطنه هاس في عام 2016.

كما ستصبح الحظيرة الأميركية الفريق الحادي عشر ضمن بطولة العالم، في حين ستتزود بداية بوحدة الطاقة (محرك) من فيراري عامي 2026 و2027، قبل أن تعمد جنرال موتورز إلى إنتاج وحدات الطاقة الخاصة بها بدءا من عام 2028.

ويتزامن دخول كاديلاك في عالم الفئة الأولى عام 2026 مع تعديلات جذرية في القوانين التقنية التي ستفرض محركات وهياكل سيارات مختلفة تماما عما هي عليه هذا العام، ما شرّع الباب أما وصول فريق جديد إلى الحلبات.

وقال الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز مارك رويس إن قرار التعاقد مع بيريس، الفائز بستة سباقات خلال مسيرة بدأت عام 2011 وحل فيها ثالثا عام 2022 ووصيفا لزميله فيرستابن عام 2023، وبوتاس الفائز بعشرة سباقات خلال أيامه مع مرسيدس بجانب بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون حيث حل ثانيا عامي 2019 و2020 وثالثا عامي 2017 و2021، استند إلى خبرة السائقين.

ووصف رويس الثنائي بأنه "مزيج رابح حقا"، مضيفا "خبرتهما، روحهما القيادية وذكاؤهما التقني هو ما نحن بحاجة إليه. هناك مجموعة من السائقين الشباب المثيرين والموهوبين جدا (الذي كان بالإمكان الاختيار منهم)، بالتالي كان قرارا (الاعتماد على الخبرة) صعبا. لكن الروح القيادية عند هذين السائقين هي التي فرضت نفسها".

وقال بيريس إن مساعدة كاديلاك في اتخاذ خطواتها الأولى في هذه الرياضة "شرف لي"، مضيفا بحسب ما نقل عنه بيان الفريق الأميركي أن "كاديلاك اسم أسطوري في رياضة السيارات الأميركية، والمساعدة في جلب مثل هذه الشركة الرائعة إلى الفورمولا واحد هي مسؤولية ضخمة أنا واثق بقدرتي على تحملها".